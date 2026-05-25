Москва25 мая Вести.Замминистра обороны России Олег Савельев покинул свой пост. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Уточняется, что решение связано с переходом на новую должность.

Ранее сообщалось, что на пост заместителя министра обороны назначен экс-замглавы МВД России Виталий Шулика.

Савельев работал на должности замминистра обороны с 20 мая 2024 года. На этом посту он сменил Юрия Садовенко, который был заместителем главы Минобороны с 2013 года. До работы в МО РФ Савельев занимал должность замминистра экономического развития.