Москва18 мая Вести.С должности заместителя министра природных ресурсов и экологии России ушел Евгений Марков. Соответствующее распоряжение уже подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В распоряжении главы кабмина указано, что Маркова освободили от должности "по его просьбе". Заместителем руководителя ведомства он был назначен в апреле 2025 года. Ранее Марков был депутатом Госдумы.

Ранее стало известно, на эту должность в качестве кандидата рассматривается Ольга Гатагова. Сейчас она является советником главы ведомства.