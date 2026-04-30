Москва30 апр Вести.Бывший заместитель главы Минприроды Денис Буцаев, который ушел в отставку в апреле, покинул Россию. Такую информацию распространило издание "Ведомости", сославшись на источники.

По их данным, Буцаев уехал из страны еще 22 апреля через Минск.

Более подробной информации не приводится.

В апреле в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в отношении административного директора ППК Российского экологического оператора (РЭО) Юрия Валдаева возбудили дело об афере. Утверждается, что также были заведены дела против двух топ-менеджеров, а Буцаев, который был гендиректором РЭО с 2020 года по март 2025-го, якобы упомянут в материалах.

Денис Буцаев в марте 2025 года был назначен на должность замминистра природных ресурсов и экологии. 23 апреля нынешнего года в министерстве проинформировали, что он ушел в отставку по собственному желанию.