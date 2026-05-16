Миронов предложил заморозить "мусорную реформу" в РФ и провести ее аудит Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил заморозить "мусорную реформу"

Москва16 мая Вести.Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов попросил вице-премьера Дмитрия Патрушева заморозить "мусорную реформу", назвав ее бессмысленной тратой денег.

Миронов заявил изданию "Газета.Ru", что направил официальное обращение к Патрушеву по "мусорной реформе".

Сегодня мы направляем письмо в правительство с предложением полностью заморозить дальнейшую реализацию «мусорной реформы» и инициировать проведение тотального и открытого аудита ее результатов сказал лидер "Справедливой России"

Он напомнил об уголовном деле экс-заместителя министра природных ресурсов и экологии Дениса Буцаева и призвал в связи с этим проверить финансовые потоки.

…Заявленных целей реформа не достигла, сборы растут, а число стихийных свалок не сокращается добавил Миронов

Ранее Буцаев был объявлен в розыск по статье об особо крупном мошенничестве. В конце апреля экс-замминистра сняли с поста. Чиновник за сутки до освобождения от должности покинул Россию.

Реформу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) запустили в 2019 году.