Москва16 маяВести.Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов попросил вице-премьера Дмитрия Патрушева заморозить "мусорную реформу", назвав ее бессмысленной тратой денег.
Миронов заявил изданию "Газета.Ru", что направил официальное обращение к Патрушеву по "мусорной реформе".
Сегодня мы направляем письмо в правительство с предложением полностью заморозить дальнейшую реализацию «мусорной реформы» и инициировать проведение тотального и открытого аудита ее результатовсказал лидер "Справедливой России"
Он напомнил об уголовном деле экс-заместителя министра природных ресурсов и экологии Дениса Буцаева и призвал в связи с этим проверить финансовые потоки.
…Заявленных целей реформа не достигла, сборы растут, а число стихийных свалок не сокращаетсядобавил Миронов
Ранее Буцаев был объявлен в розыск по статье об особо крупном мошенничестве. В конце апреля экс-замминистра сняли с поста. Чиновник за сутки до освобождения от должности покинул Россию.
Реформу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) запустили в 2019 году.