Москва29 апрВести.России следует ответить на санкции Евросоюза и европейскую помощь киевскому режиму прекращением поставок обогащенного урана и важных для промышленности металлов. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов.
По его словам, на недружественные шаги нужно реагировать, не стесняясь.
Если мы хотя бы скажем "Слушайте, ребята, что-то как-то вы так ведете себя плохо, давайте-ка мы перестанем вам поставлять обогащенный уран", на 40% вся энергетика Европы тут же присядет. Потому что без нашего урана они ничего сделать не смогутотметил Миронов
По его мнению, Россия также могла бы прекратить поставки недружественным странам ценных металлов.
У нас есть такие замечательные металлы, как палладий, как никель, который идет в том числе в авиационной промышленности. А здесь, собственно говоря, долго не надо думать - беспилотники, которые штампуют для Украины. Давайте прекратим. Давайте вообще немножко посмотрим: а чего ж мы такие щедрые-то, если против нас вводят такие санкции - давайте мы как-то начнем отвечать. Понятно, что в чем-то мы потеряем, потому что это у нас покупают, за это мы получаем деньги, в валюте. Но послушайте, если идет война, я называю вещи своими именами, и если против нас в том числе страны Евросоюза, производят огромное количество беспилотников, которые поставляют Украине, давайте как-то их накажем. И в этой связи такие меры, я считаю, будут очень правильными и необходимымиподчеркнул Миронов
России нужно предварительно все просчитать, отметил политик.
Но в конце концов, давайте мы будем думать о своих национальных интересах. И, вы знаете, с точки зрения, допустим, поставок обогащенного урана, мы найдем, куда поставлять. Есть огромное количество стран, где есть атомная энергетика, и они с удовольствием купят у нас этот обогащенный уран, и мы здесь в деньгах не потеряем. А вот чтобы Евросоюз вдруг оказался у разбитого корыта - это было бы неплохоподчеркнул Миронов
Механизмы для этого, по его словам, у нашей страны есть.
Европейский союз болен, и это угрожает всему человечеству, заявил ранее в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.