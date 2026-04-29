Москва29 апр Вести.России следует ответить на санкции Евросоюза и европейскую помощь киевскому режиму прекращением поставок обогащенного урана и важных для промышленности металлов. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов.

По его словам, на недружественные шаги нужно реагировать, не стесняясь.

Если мы хотя бы скажем "Слушайте, ребята, что-то как-то вы так ведете себя плохо, давайте-ка мы перестанем вам поставлять обогащенный уран", на 40% вся энергетика Европы тут же присядет. Потому что без нашего урана они ничего сделать не смогут отметил Миронов

По его мнению, Россия также могла бы прекратить поставки недружественным странам ценных металлов.

У нас есть такие замечательные металлы, как палладий, как никель, который идет в том числе в авиационной промышленности. А здесь, собственно говоря, долго не надо думать - беспилотники, которые штампуют для Украины. Давайте прекратим. Давайте вообще немножко посмотрим: а чего ж мы такие щедрые-то, если против нас вводят такие санкции - давайте мы как-то начнем отвечать. Понятно, что в чем-то мы потеряем, потому что это у нас покупают, за это мы получаем деньги, в валюте. Но послушайте, если идет война, я называю вещи своими именами, и если против нас в том числе страны Евросоюза, производят огромное количество беспилотников, которые поставляют Украине, давайте как-то их накажем. И в этой связи такие меры, я считаю, будут очень правильными и необходимыми подчеркнул Миронов

России нужно предварительно все просчитать, отметил политик.

Но в конце концов, давайте мы будем думать о своих национальных интересах. И, вы знаете, с точки зрения, допустим, поставок обогащенного урана, мы найдем, куда поставлять. Есть огромное количество стран, где есть атомная энергетика, и они с удовольствием купят у нас этот обогащенный уран, и мы здесь в деньгах не потеряем. А вот чтобы Евросоюз вдруг оказался у разбитого корыта - это было бы неплохо подчеркнул Миронов

Механизмы для этого, по его словам, у нашей страны есть.

Европейский союз болен, и это угрожает всему человечеству, заявил ранее в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.