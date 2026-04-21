В Госдуме предложили прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО и ЕС Миронов: России следует прекратить поддерживать НАТО и ЕС энергоресурсами

Москва21 апр Вести.России необходимо прекратить поддерживать страны Европейского союза (ЕС) и НАТО ресурсами, заявил глава партии "Справедливая Россия" (СР), глава думской фракции СР Сергей Миронов в интервью РИА Новости.

Россия находится в конфликте с ЕС и Британией, которые наладили массовое производство ракет и дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметил Миронов.

Хватит поставлять им энергоресурсы и материалы для ракет и дронов, которыми будут убивать наших парней на фронте и обстреливать мирные города передает РИА Новости слова Миронова

СР подготовила концепцию экономического противостояния с ЕС и Британией, которая предлагает запретить экспорт обогащенного урана, титана, палладия и никеля в страны ЕС и НАТО, а также удвоить тарифы на транзит нефти в ЕС из Казахстана, уточнил Миронов.

Политик заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет мира, потому что он зарабатывает на войне.

Между тем вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщил, что европейские страны поступили бы рационально, вернувшись к энергетическому сотрудничеству с Россией. По его мнению, Москва всегда выступала надежным поставщиком энергетических ресурсов.