Гашпар назвал возвращение к российскому газу рациональным шагом для Европы Гашпар: энергетическое сотрудничество с Россией отвечает интересам Европы

Москва21 апр Вести.Европа поступила бы рационально, вернувшись к энергетическому сотрудничеству с Россией, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в интервью РИА Новости.

Кризис на Ближнем Востоке выявил хрупкость мировых цепочек поставок товаров, отметил Гашпар.

Возвращение к российской нефти и газу в данной ситуации было бы не проявлением слабости, а рациональным решением в интересах стабильности Европы передает РИА Новости слова Гашпара

Россия всегда выступала надежным поставщиком энергоресурсов для европейских рынков, подчеркнул политик.

Гашпар также отметил, что компании выводят производство из Евросоюза из-за роста цен на энергоносители. По его мнению, сохранение поставок энергоресурсов из России помогло бы сохранить рабочие места и производства внутри Европы.