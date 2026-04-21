Москва21 апрВести.Европа поступила бы рационально, вернувшись к энергетическому сотрудничеству с Россией, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в интервью РИА Новости.
Кризис на Ближнем Востоке выявил хрупкость мировых цепочек поставок товаров, отметил Гашпар.
Возвращение к российской нефти и газу в данной ситуации было бы не проявлением слабости, а рациональным решением в интересах стабильности Европыпередает РИА Новости слова Гашпара
Россия всегда выступала надежным поставщиком энергоресурсов для европейских рынков, подчеркнул политик.
Гашпар также отметил, что компании выводят производство из Евросоюза из-за роста цен на энергоносители. По его мнению, сохранение поставок энергоресурсов из России помогло бы сохранить рабочие места и производства внутри Европы.