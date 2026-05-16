Москва16 маяВести.Европейские страны все активнее высказываются за необходимость возобновления сотрудничества с Россией в сфере поставок энергоресурсов.
Такое мнение высказал отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер на YouTube-канале.
Эксперт пояснил, что распространенное ранее представление об отсутствии у Европы готовности к диалогу с Москвой устарело, так как экономика европейских государств испытывает серьезные затруднения из-за дефицита энергоносителей.
Все чаще … мы слышим, как в Европе говорят, что необходимо научиться разговаривать с Россиейподчеркнул Риттер
Офицер запаса подчеркнул, что для Евросоюза налаженные поставки энергоресурсов являются вопросом выживания.
Ранее финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что ЕС должен возобновить покупки энергоресурсов у Российской Федерации.