Риттер: в Евросоюзе стали чаще говорить о необходимости сотрудничества с Россией

Москва16 мая Вести.Европейские страны все активнее высказываются за необходимость возобновления сотрудничества с Россией в сфере поставок энергоресурсов.

Такое мнение высказал отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер на YouTube-канале.

Эксперт пояснил, что распространенное ранее представление об отсутствии у Европы готовности к диалогу с Москвой устарело, так как экономика европейских государств испытывает серьезные затруднения из-за дефицита энергоносителей.

Все чаще … мы слышим, как в Европе говорят, что необходимо научиться разговаривать с Россией подчеркнул Риттер

Офицер запаса подчеркнул, что для Евросоюза налаженные поставки энергоресурсов являются вопросом выживания.

Ранее финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что ЕС должен возобновить покупки энергоресурсов у Российской Федерации.