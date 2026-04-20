Москва20 апр Вести.Продолжение поставок российских энергоресурсов помогло бы сохранить рабочие места и производства внутри Европы, заявил в беседе с РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Промышленность Европы построена на устойчивых поставках энергоносителей с Востока, но сейчас происходит перенос производства за пределы Евросоюза (ЕС), отметил Гашпар.

Российские ресурсы долгое время были дешевле альтернатив​​​. Их возвращение снизило бы давление на промышленность, инфляцию и домохозяйства. Без них происходит перенос производства за пределы ЕС. Возвращение помогло бы сохранить рабочие места и производство внутри Европы приводит РИА Новости слова Гашпара

Политик подчеркнул, что для сильной экономики нужна доступная энергия, иначе экономика теряет конкурентоспособность.

Гашпар отметил, что диверсификация не означает исключения навсегда одного поставщика, она предполагает больше вариантов. По его мнению, вместо односторонней зависимости от СПГ из США, Европа сохранила бы большую переговорную силу.

Возвращение к российской нефти было бы не шагом назад, а шагом к реалистичной энергетической политике. Идеология не должна преобладать над экономической стабильностью и уровнем жизни граждан. Европе не нужны дорогие эксперименты, ей нужны работающие решения заключил Гашпар

Научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил в беседе с ИС "Вести", что в странах Европы ожидают снижение производственных мощностей в газоемких отраслях на фоне повышения стоимости газа. В их числе - металлургия, химическая промышленность и машиностроение.