Москва29 апр Вести.Пенсионный возраст в России нужно вернуть к прежним границам - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов.

По словам политика, многие мужчины в России просто не доживают до 65 лет.

Зачем нам эти цифры? Давайте вернемся как было раньше: женщина - 55, мужчина - 60 лет. Это будет справедливо, это будет по-честному. … Я абсолютно убежден: в преддверии 1 Мая нужно не только говорить - нужно добиваться, чтобы люди почувствовали, что государство о них заботится. …Нужно делать в пользу наших людей, которые, еще раз подчеркну, поддерживают президента, поддерживают и внутреннюю, и внешнюю политику нашей страны. Давайте им скажем спасибо - в том числе в виде вот таких конкретных решений предложил Миронов

Также Миронов заявил: России следует ответить на санкции Евросоюза и европейскую помощь киевскому режиму прекращением поставок обогащенного урана и важных для промышленности металлов.