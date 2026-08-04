Депутат Миронов предложил закрепить пенсию на уровне не ниже 40% от заработка

В Госдуме предложили закрепить пенсию на уровне минимум 40% от заработка Депутат Миронов предложил закрепить пенсию на уровне не ниже 40% от заработка

Москва4 авг Вести.Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов выступил с инициативой законодательного закрепления минимального размера страховой пенсии по старости на уровне 40% от среднего заработка гражданина за последний год перед выходом на пенсию.

Соответствующий законопроект фракция намерена внести на рассмотрение нижней палаты парламента 4 августа, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что он направлен на установление нормативного определения коэффициента замещения утраченного заработка. Этот коэффициент предлагается трактовать как соотношение установленного размера страховой пенсии по старости к средней заработной плате застрахованного лица за 12 календарных месяцев, предшествующих его уходу на заслуженный отдых.

В случае, если назначенная пенсия окажется ниже этого порога, застрахованному лицу, согласно положениям законопроекта, будет производиться доплата. Она должна обеспечить доведение размера выплат до 40% от утраченного заработка.

Инициатива призвана реализовать положения Конвенции Международной организации труда, ратифицированной РФ в 2018 году. Данная Конвенция, в частности, устанавливает минимальный уровень пенсионного обеспечения по старости именно в размере 40% от прежнего заработка.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, сколько пенсионных баллов даст средняя зарплата.