Москва4 авгВести.Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов выступил с инициативой законодательного закрепления минимального размера страховой пенсии по старости на уровне 40% от среднего заработка гражданина за последний год перед выходом на пенсию.
Соответствующий законопроект фракция намерена внести на рассмотрение нижней палаты парламента 4 августа, сообщает РИА Новости.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что он направлен на установление нормативного определения коэффициента замещения утраченного заработка. Этот коэффициент предлагается трактовать как соотношение установленного размера страховой пенсии по старости к средней заработной плате застрахованного лица за 12 календарных месяцев, предшествующих его уходу на заслуженный отдых.
В случае, если назначенная пенсия окажется ниже этого порога, застрахованному лицу, согласно положениям законопроекта, будет производиться доплата. Она должна обеспечить доведение размера выплат до 40% от утраченного заработка.
Инициатива призвана реализовать положения Конвенции Международной организации труда, ратифицированной РФ в 2018 году. Данная Конвенция, в частности, устанавливает минимальный уровень пенсионного обеспечения по старости именно в размере 40% от прежнего заработка.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, сколько пенсионных баллов даст средняя зарплата.