Москва20 мая Вести.Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой по корректировке правил начисления минимальной заработной платы в стране.

Слова парламентария передает РИА Новости.

Суть законопроекта заключается в установлении нормы, согласно которой сумма, получаемая работником "на руки", не может быть ниже официально утвержденного минимального размера оплаты труда (МРОТ) после того, как из нее будет удержан подоходный налог.

В пояснительной записке к документу уточняется, что инициатива призвана обеспечить реальную выплату базового минимума в полном объеме. Миронов пояснил, что текущая редакция законодательства гарантирует лишь начисление зарплаты на уровне МРОТ, однако после вычета НДФЛ фактические доходы граждан оказываются существенно ниже.

Парламентарий привел конкретные расчеты, согласно которым при установленном с начала 2026 года МРОТ в размере 27 093 рублей реальная выплата работнику составляет лишь около 23,5 тысячи рублей.

По мнению депутата, существующую методику необходимо пересмотреть, чтобы закрепить в законе право людей на получение полноценного минимума уже после налогообложения. Лидер партии напомнил, что по действующим правилам работодатель обязан платить не меньше МРОТ при условии полной занятости сотрудника, но налоговый фактор в этой норме не учтен.

Кроме того, политик отметил, что работодатели зачастую уклоняются от оформления стандартных трудовых договоров, вынуждая соискателей и даже штатных сотрудников переходить на договора гражданско-правового характера (ГПХ).

Ранее сообщалось, что размер средней заработной платы в РФ к концу текущего года составит 108,3 тысячи рублей.