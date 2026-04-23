В Госдуме предложили ввести почасовой МРОТ для работающих по неполной ставке

Москва23 апр Вести.Минимальный почасовой размер оплаты труда, который поможет регулировать доходы работников с неполной занятостью, предложили ввести в России. Соответствующий межфракционный законопроект направит на рассмотрение Госдумы группа депутатов.

Проект закона предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс, где для расчета новой величины могут прописать среднемесячное количество рабочих часов, передает ТАСС.

В случае одобрения инициативы минимальный почасовой размер оплаты труда ежегодно будут устанавливать одновременно с минимальным размером оплаты труда (МРОТ).

При этом законодатели предложили закрепить этот параметр на уровне не ниже стоимости часа работы, исчисленной из МРОТ.

Кроме этого, на "почасовой МРОТ" могут распространить действующие для МРОТ гарантии со стороны работодателей и бюджетов.

Из пояснительной записки следует, что сейчас работодатели стремятся оптимизировать издержки, уменьшая расходы на оплату труда путем найма работников на условиях частичной занятости, чтобы упростить механизм увольнения.

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев добавил, что инициатива в случае одобрения позволит сотруднику на неполной ставке получать ее целиком, умноженную на почасовой минимальный размер оплаты труда.

Это необходимо для защиты прав граждан, работающих в условиях неполной занятости. Считаю, что ежегодное установление такого минимума позволит гарантировать достойную оплату труда и обеспечить социальную защищенность этой категории работников заявил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

О направлении этого документа на рассмотрение правительства России Нилов сообщил в начале марта 2026 года.