Депутат Нилов предложил снизить до 70 лет возрастной порог для надбавки к пенсии

В Госдуме предложили увеличивать надбавки к пенсии россиян с 70 лет Депутат Нилов предложил снизить до 70 лет возрастной порог для надбавки к пенсии

Москва29 июн Вести.Условия для увеличения страховой пенсии по старости в России следует пересмотреть и повышать фиксированную выплату к пособию с 70 лет, а не с 80-ти, как это предусмотрено в настоящее время.

Соответствующее предложение в интервью ТАСС озвучил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий добавил, что такой подход прописан в законопроекте, который направлен правительству на рассмотрение.

По мнению Нилова, надбавку следует увеличивать "поэтапно — в 70, 80, 90, 100 лет".

У нас есть долгожители, которые и 110 лет живут, их мало, это единичные случаи в стране, поэтому, конечно, таких людей нужно поддерживать, в том числе, материально сказал депутат

Нилов отметил, что "возраст требует дополнительного внимания и дополнительных мер поддержки, которая выходит за рамки существующих мер".

По словам главы профильного комитета Госдумы, подобная помощь могла бы решить ряд актуальных для пенсионеров проблем.

Ранее в поддержку идеи снизить возраст для повышения пенсии также высказывалась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Страховая пенсия по старости, которая является наиболее распространенной в России, состоит из страховой части и фиксированной выплаты. Размер страховой части зависит от количества пенсионных баллов, а фиксированная выплата устанавливается государством.

В 2026 году ее размер составляет 9 584 рубля, а после достижения получателем пособия возраста 80 лет увеличивается до 19 169 рублей. Перерасчет пенсии происходит автоматически, выплата поступает на следующий месяц после дня рождения пенсионера.