Эксперт напомнил, что размер страховой пенсии после достижения 80 лет вырастает Экономист Балынин: размер страховой пенсии после достижения 80 лет увеличивается

Москва24 июн Вести.После 80-летнего юбилея пенсионеры, получающие страховую пенсию, могут рассчитывать на прибавку к ней: увеличение размера выплаты происходит с месяца, следующего за месяцем достижения 80-летия. Об этом напомнил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с RT.

В частности, удваивается фиксированная выплата и еще к ней прибавляется надбавка за уход объяснил экономист

Балынин напомнил, что фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января составляет 9584,69 рубля, а надбавка за уход — 1413,86 рубля.

Собеседник журналистов подытожил, что, соответственно, в нынешнем году размер страховой пенсии после достижения 80-летнего возраста увеличивается на 10 998,55 рубля.

При этом эксперт подчеркнул, что обращаться с заявлениями никуда не нужно, перерасчет происходит автоматически.

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