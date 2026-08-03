Москва3 авгВести.Россияне могут увеличить страховую пенсию более чем в два раза, если выйдут на нее на десять лет позже, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Действующим законодательством предусмотрена возможность увеличения размера страховой пенсии по старости при более позднем обращении за ее назначениемпояснил эксперт
Он добавил, что обращение на 10 лет позже к пенсионным коэффициентам и к фиксированной выплате применяет коэффициенты повышения 2,32 и 2,11 соответственно.