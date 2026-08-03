Финансист Балынин: отсрочка выхода на пенсию по старости увеличивает ее размер

Россиянам рассказал об отсрочке выхода на пенсию и увеличении размера выплат Финансист Балынин: отсрочка выхода на пенсию по старости увеличивает ее размер

Москва3 авг Вести.Россияне могут увеличить страховую пенсию более чем в два раза, если выйдут на нее на десять лет позже, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Действующим законодательством предусмотрена возможность увеличения размера страховой пенсии по старости при более позднем обращении за ее назначением пояснил эксперт

Он добавил, что обращение на 10 лет позже к пенсионным коэффициентам и к фиксированной выплате применяет коэффициенты повышения 2,32 и 2,11 соответственно.