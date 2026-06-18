Эксперт Балынин: выплату пенсии могут приостановить, если не получать ее полгода

Эксперт рассказал, в каких случаях могут приостановить выплату страховой пенсии Эксперт Балынин: выплату пенсии могут приостановить, если не получать ее полгода

Москва18 июн Вести.Выплата страховой пенсии в России может быть временно приостановлена в ряде случаев, предусмотренных федеральным законодательством. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, которые приводит RT, основания для таких решений четко закреплены в законе "О страховых пенсиях".

Примерами таковых оснований являются следующие: отсутствие получения страховой пенсии в течение шести месяцев подряд (приостанавливается на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок), неявка инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы (приостанавливается на три месяца начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок) сказал Балынин

Кроме того, отдельные правила действуют для получателей пенсии по случаю потери кормильца после достижения ими 18-летнего возраста. Приостановка выплат может быть связана с отсутствием подтвержденных данных об очном обучении таких лиц.

Эксперт подчеркнул, что после устранения причин приостановки гражданин может восстановить выплаты. Для этого необходимо обратиться в орган пенсионного обеспечения с соответствующим заявлением и подтверждающими документами.