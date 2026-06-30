Эксперт: выплату пенсии через почту приостановят, если ее не забирают полгода

Эксперт Голубева назвала причину заморозки выплаты пенсии через почту Эксперт: выплату пенсии через почту приостановят, если ее не забирают полгода

Москва30 июн Вести.Пенсионные выплаты могут быть приостановлены, если получатель, который пользуется услугами "Почты России", не забирает пособие в течение полугода, рассказала ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

При этом эксперт отметила, что данное правило не распространяется на случаи, когда пенсия перечисляется на банковский счет или карту. В таких ситуациях средства считаются полученными с момента их зачисления, даже если их долгое время не снимают.

О других возможных случаях приостановки выплаты страховой пенсии, предусмотренных законодательством, ранее рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.