Москва30 июнВести.Пенсионные выплаты могут быть приостановлены, если получатель, который пользуется услугами "Почты России", не забирает пособие в течение полугода, рассказала ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
При этом эксперт отметила, что данное правило не распространяется на случаи, когда пенсия перечисляется на банковский счет или карту. В таких ситуациях средства считаются полученными с момента их зачисления, даже если их долгое время не снимают.
О других возможных случаях приостановки выплаты страховой пенсии, предусмотренных законодательством, ранее рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.