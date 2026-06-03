В Счетной палате объяснили, почему происходят ошибки в начислении пенсий В Счетной палате назвали причиной ошибок в начислении пенсий неверные данные

Москва3 июн Вести.Ошибки при начислении пенсий происходят из-за некорректных данных, которые работодатели передают Социальному фонду России, заявила зампред Счетной палаты Галина Изотова агентству РИА Новости.

Она отметила, что ошибки могут происходить по нескольким причинам: некорректный учет трудового стажа, неверные данные о страховых взносах, подача ошибочных сведений работодателем в СФР.

Человеческий и технический факторы никто не отменял… Здесь важно понимать: вопрос не в том, что система ошибается массово, вопрос в том, что Счетная палата физически не в силах проверить каждое пенсионное дело в стране – их десятки миллионов объяснила Изотова

В случае, если пенсионеры считают, что им недоплачивают пенсии, они должны обратиться за перерасчетом сами, а не дожидаться проверок со стороны, подчеркнула она.

По результатам наших предыдущих проверок такие нарушения действительно выявлялись – и людям впоследствии доначисляли пенсии… Если вы уверены, что вам не доплачивают и имеете подтверждение – обращайтесь в Социальный фонд, пишите заявление на перерасчет, если понадобится, обжалуйте в суде. Это работает, и это законный способ получить свои деньги подытожила Изотова

Ранее эксперт Юлия Коваленко рассказала, что военные и сотрудники силовых ведомств смогут получить в июне две пенсионные выплаты, если заработали после службы необходимый трудовой стаж.