Москва23 мая Вести.Некоторые россияне получат июньские пенсии досрочно из-за Дня России и последующих длинных выходных, рассказала агентству РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Она объяснила, что в случае, если дата выплаты выпадает на выходные дни или праздники, то Социальный фонд России (СФР) перечисляет деньги в последний рабочий день перед ними.

В связи с длинными выходными в начале июня досрочные выплаты получат пенсионеры со следующими плановыми датами получения пенсии: 12,13,14 июня. Этим категориям граждан выплатят пенсию до 11 числа включительно рассказала Подольская

Ранее СФР сообщил, что индексирует накопительные пенсии на 17,3% с августа. Этот коэффициент определен по итогам инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год.