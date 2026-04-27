Москва27 апр Вести.Российские пенсионеры, получающие пенсии через банки, получат свои выплаты за май 2026 года из-за праздников заранее – 30 апреля и 8 мая. Об этом напомнил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в комментарии изданию NEWS.ru.

В мае 2026 года из-за длинных выходных (1–3 мая и 9–11 мая) пенсии будут перечислены досрочно — это коснется тех, кому деньги обычно приходят через банк предупредил парламентарий

По его словам, за пенсию, чья обычная дата выплаты 1-4 мая, можно будет получить 30 апреля. Пенсию, которая обычно приходит 9-11 мая, перечислят 8 мая.

Нилов также напомнил, что тех, кто достиг в мае 2026-го 80-летия, ждет увеличение фиксированной выплаты в два раза.

Кроме того, по информации из открытых источников, если пенсионер получил в апреле первую группу инвалидности, ему будет произведен перерасчет размера фиксированной выплаты – она будет увеличена в два раза. Повышения в связи с достижением 80-летия и присвоением первой группы инвалидности не суммируются.

Дополнительно может назначаться надбавка на уход (инвалидам первой группы - за исключением инвалидов с детства первой группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода, - или гражданам, достигшим 80 лет) - около 1,4 тысячи рублей.

Ранее Ярослав Нилов допустил двойную индексацию пенсий россиян в 2027 году.