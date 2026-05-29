В Госдуме перечислили группы граждан, получающих пенсию в июне досрочно В Госдуме разъяснили порядок досрочной выплаты июньских пенсий из-за праздников

Москва29 мая Вести.В связи с празднованием Дня России в июне 2026 года график перечисления пенсионных выплат будет скорректирован. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин в разговоре с РИА Новости.

Таким образом, часть россиян получит положенные средства раньше привычного срока. Парламентарий пояснил, что в текущем году 12 июня выпадает на пятницу, в результате чего граждан ожидают трехдневные выходные, которые продлятся по 14-е число включительно.

По его словам, российское законодательство предусматривает заблаговременное зачисление средств в тех случаях, когда дата выплаты совпадает с праздничным или выходным днем — в таких ситуациях деньги поступают в последний предшествующий рабочий день.

Говырин уточнил конкретные изменения в календаре выплат. Граждане, обычно получающие пенсию 6 и 7 числа, увидят зачисления 5 июня. Тем, чей график приходится на праздничный период с 12 по 14 июня — средства поступят 11-го числа.

Депутат добавил, что аналогичная схема сработает и в последующие выходные: выплаты за 20–21 июня будут произведены 19-го, а за 27–28 июня — 26-го числа.

При этом политик подчеркнул, что для получения выплат раньше срока россиянам не требуется подавать никаких дополнительных заявлений в Социальный фонд, так как корректировка дат происходит в автоматическом режиме.

Он также обратил внимание на то, что график зачисления детских пособий останется прежним и не претерпит изменений. Парламентарий обратил внимание на то, что досрочное перечисление является исключительно техническим переносом и не подразумевает выплату каких-либо праздничных надбавок или дополнительных сумм.

Ранее стало известно, что в июне 2026 года пенсии будут выплачивать по региональным графикам Социального фонда России. Точные даты зависят от конкретного региона, банка и выбранного способа доставки денег.