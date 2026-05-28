Стало известно, когда придут пенсии в июне 2026 года Соцфонд опубликовал график выплат пенсий в июне 2026 года

Москва28 мая Вести.В июне 2026 года пенсии будут выплачивать по региональным графикам Социального фонда России. Точные даты зависят от конкретного региона, банка и выбранного способа доставки денег. График выплат приводит РБК Life.

С апреля 2026 года социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексировали. Выплаты выросли на 6,8%: изменения коснулись четырех миллионов человек.

Пенсионеры в Вологодской области получат пенсии 10, 11, 15, 19 июня. В Забайкальском крае - 17 и 24 июня, в Краснодарском крае - до 22 июня, в Нижегородской области – до 19 июня. В Новгородской области - до 25 июня, в Пермском крае – 8, 15, 23 июня, в Татарстане - 11–19 и 22 июня, в Ростовской области - 10, 16 и 23 июня, в Самарской области – 11 июня, в Свердловской области – до 26 июня.

Получить пенсию можно либо по переводу на банковскую карту, либо в отделении "Почты России".

В выходные и нерабочие дни выплаты пенсионерам не поступают на карту.