Нилов: страховые пенсии в 2027-м могут проиндексировать в феврале и апреле

Депутат Нилов допустил двойную индексацию пенсий россиян в 2027 году

Москва19 апр Вести.Страховые пенсии россиян в 2027 году могут быть увеличены дважды — в феврале и апреле, но окончательное решение по датам индексации будет принято осенью при подготовке проекта федерального бюджета.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Общее правило индексации страховых пенсий, которое должно действовать и в 2027 году, таково: 1 февраля происходит индексация на уровень фактической инфляции — подчеркиваю, фактической, не прогнозной. А 1 апреля происходит (увеличение – прим. ред.) в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда объяснил в беседе с ТАСС парламентарий

Нилов напомнил, что в 2025 году пенсии были повышены 1 января, а доиндексированы спустя месяц. С началом 2026 году выплаты сразу увеличили на уровень выше инфляции — на 7,6%.

Поэтому общее правило, которое действует: это (индексация – прим. ред.) 1 февраля и 1 апреля, кроме этого, есть постоянно действующая норма о возможности правительства доиндексировать. Но при внесении проекта бюджета правительство дает свои предложения. Каким будет в этом году набор предложений – покажет осень заключил законодатель

Ранее стало известно о планах правительства продолжить индексацию страховых пенсий по старости не ниже уровня инфляции.