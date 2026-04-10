Депутат объяснил, для кого эффект от индексации пенсий в 2026-м будет заметнее

Москва10 апр Вести.Проведенная в январе 2026 года индексация пенсий россиян привела к увеличению выплат на сумму около 1,5 тысяч рублей для получателей страхового пособия в размере 20 тысяч рублей, следовательно, чем выше уровень этого вида пенсии, тем более ощутимо повышение для получателя пособия.

Об этом в разговоре с РИА Новости заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он напомнил, что с начала этого года страховые пенсии были повышены на 7,6%, что затронуло как неработающих, так и работающих пенсионеров, включая получателей выплат по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Процент сам по себе мало что говорит, если не перевести его в конкретные суммы. При страховой пенсии в 20 тысяч рублей январская прибавка составила 1 520 рублей, при 25 тысячах рублей получатель стал получать на 1 900 рублей больше, а при 30 тысячах рублей прибавка достигла 2 280 рублей. Чем выше назначенная страховая пенсия, тем заметнее повышение в абсолютных цифрах сказал Говырин

Парламентарий напомнил, что индексация пособий работающим пенсионерам возобновилась 1 января 2025 года и продолжает действовать в текущем году.

Кроме того, с 1 апреля пенсии в рамках профильного государственного обеспечения, включая социальные пособия, были проиндексированы на 6,8%.

Стоимость одного пенсионного коэффициента с января 2026 года составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости установлена на уровне 9 584,69 рубля. Это означает, что в 2026 году страховые пенсии рассчитываются уже по повышенным параметрам объяснил депутат

Собеседник агентства добавил, что в этом году уже проведены две основные ежегодные индексации, а в августе ожидается перерасчет для работающих пенсионеров.

