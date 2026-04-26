В Госдуме рассказали, кому из россиян в 2027 году пересчитают пенсии Депутат Говырин: в 2027 году работающих пенсионеров ожидает пересчет пенсии

Москва26 апр Вести.Вышедших на пенсию россияне, которые продолжают трудовую деятельность, с 1 августа 2027 года ожидает перерасчет пособий на основе страховых взносов.

Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

После возобновления индексации с 1 января 2025 года на (работающих пенсионеров – прим. ред.) снова распространяется общий порядок повышения страховых пенсий, а сверх этого ежегодно с 1 августа проводится беззаявительный перерасчет по страховым взносам, которые за пенсионера перечислял работодатель пояснил парламентарий в разговоре с РИА Новости

Говырин добавил, что этот августовский перерасчет ограничен тремя пенсионными коэффициентами.

Депутат напомнил, что ранее обсуждалась возможность двух индексаций пенсий, однако юридически речь идет только о страховых пособиях по старости.

С 1 января 2027 года вступит в силу новый порядок, согласно которому страховая пенсия будет индексироваться дважды: с 1 февраля — по уровню инфляции за прошедший год, а с 1 апреля — с учетом роста доходов бюджета Социального фонда и разницы между увеличением средней зарплаты и инфляцией.

Говырин подчеркнул, что именно этот механизм имелся в виду в контексте двух индексаций. Законодатель добавил, что для такой индексации применяется отдельный закон, а коэффициент определяет кабмин, основываясь на показателе роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что следующая индексация пенсий запланирована на 1 октября 2026 года и коснется пособий, которые получают вышедшие в отставку представители силовых ведомств.