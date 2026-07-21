В Госдуме рассказали, кого ждет повышение пенсии до конца года Депутат Говырин: до конца 2026 года некоторых россиян ждет повышение пенсии

Москва21 июл Вести.Социальный фонд с 1 августа пересчитает страховые пенсии тем, кто работал в 2025 году. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в комментарии RT.

Прибавка зависит от заработанных за год пенсионных баллов, учитывается максимум 3 балла, а каждый балл в 2026 году стоит 156,76 рубля. Максимальная прибавка составит 470,28 рубля в месяц сказал Говырин

По его словам, тогда же, с 1 августа, на 17,3% вырастут накопительные пенсии - это коснется около 136 тысяч человек.

Кроме того, как рассказал Говырин, с 1 октября на 4% проиндексируют военные пенсии и выплаты бывшим сотрудникам силовых ведомств.

Также депутат сообщил, что бывшим летчикам и шахтерам доплаты пересматривают каждый квартал, ближайшие даты - 1 августа и 1 ноября.

Депутат также напомнил, что отдельный порядок действует для тех, кому исполняется 80 лет. Этих людей ждет увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии в два раза - сумма достигнет 19 169,38 рубля вместо 9 584,69 рубля, дополнительно назначается надбавка за уход 1 413,86 рубля. Перерасчет проводят с месяца, следующего за юбилеем.

Говырин уточнил, что с 1 января 2026 года страховые пенсии уже выросли на 7,6%, а с 1 апреля социальные пенсии увеличились на 6,8%.

Ранее доцент кафедры международного права юридического института РУДН Станислав Копылов рассказал, кому положен перерасчет пенсии.