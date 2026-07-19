Москва19 июл Вести.Перерасчет пенсии в РФ положен работающим пенсионерам, а также гражданам, которые продолжали трудовую деятельность в период действия заморозки индексации пенсий и впоследствии уволились. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры международного права юридического института РУДН Станислав Копылов.

По словам юриста, речь идет о людях, работавших с 2016 по 2024 год, когда индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров была приостановлена.

Перерасчет положен тем, у кого есть стаж за 2016-2024 годы, а также пенсионерам, которые уже получали страховую пенсию и при этом продолжали работать либо осуществляли иную деятельность, за которую начислялись страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования сказал эксперт

Он пояснил, что после увольнения пенсионерам автоматически пересчитывают размер пенсии с учетом всех пропущенных индексаций. Перерасчет производится с первого числа месяца, следующего за увольнением, без подачи заявления.

Кроме того, работающим пенсионерам ежегодно в августе пересчитывают страховую пенсию. Максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными баллами, отметил эксперт.

С 1 января 2025 года индексация пенсий работающим пенсионерам была возобновлена. Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.