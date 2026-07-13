Москва13 июл Вести.Работающим пенсионерам 1 августа проведут ежегодный перерасчет страховых выплат. О возможных прибавках к пенсии RT рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Перерасчет коснется пенсионеров, за которых в 2025 году работодатели уплачивали страховые взносы. Размер прибавки будет индивидуальным и зависит от заработка и пенсионных коэффициентов.

Самая заметная дата здесь – 1 августа. В этот день пройдет ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. … Сумма будет индивидуальной, потому что она зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов сказал Говырин

По его словам, с 1 августа также увеличатся накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Кроме того, дополнительные прибавки летом смогут получить пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, граждане с I группой инвалидности, а также имеющие иждивенцев или северный и сельский стаж.

Ранее в Госдуме прокомментировали перспективу проведения пенсионной реформы. Там отметили, что РФ не стремится установить еще более высокий порог выхода на пенсию.