Депутат Бессараб: в ближайшие 15-20 лет в России не повысят пенсионный возраст

В Госдуме высказались о перспективах проведения пенсионной реформы в России Депутат Бессараб: в ближайшие 15-20 лет в России не повысят пенсионный возраст

Москва13 июл Вести.В ближайшие 15-20 лет в России не планируется повышение пенсионного возраста. Об этом заявила член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В беседе с NEWS.ru депутат отметила, что Россия не относится к государствам, которые стремятся установить еще более высокий порог выхода на пенсию.

В ближайшие 15-20 лет не стоит ожидать, что в стране будет повышение пенсионного возраста. У нас до 2028 года еще идет текущий этап изменений. Мы его даже не прошли, и говорить сейчас о чем-то дополнительном не имеет никакого смысла и оснований сказала Бессараб

Ранее стало известно, что в России в течение последнего десятилетия размер средней пенсии увеличился в два раза. Как уточнялось, средний размер назначенных пенсий в мае 2016 года был 12,4 тыс. рублей, а в мае 2026 года – 25,4 тыс.