В Минтруде заявили об отсутствии планов нового повышения пенсионного возраста Минтруд России не планирует повышать порог пенсионного возраста

Москва30 апр Вести.В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации не собираются вводить новый этап повышения пенсионного возраста.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с "Газетой.ру".

По словам депутата, у правительства отсутствуют какие-либо планы или намерения по дальнейшему увеличению возрастного порога для выхода на заслуженный отдых.

Данная позиция касается как периода до 2028 года, так и времени после завершения текущего переходного этапа.

В публикации отмечается, что на данный момент никакие иные параметры пенсионного возраста, кроме тех, что уже закреплены в действующем законодательстве, не рассматриваются, не обсуждаются и не находятся в стадии экспертной проработки.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в ближайшей перспективе рисков повышения пенсионного возраста в России нет.