Депутат Бессараб: повышения пенсионного возраста не будет в ближайшие 15-20 лет

Москва18 мая Вести.Повышения пенсионного возраста в России не будет в ближайшие 15-20 лет, действующее законодательство, касающееся этого вопроса, сбалансировано, указал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" член комитета Госудмы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что в определенный момент у человека "наступает нетрудоспособный возраст" и это зависит не только от "возраста дожития".

Поэтому сегодня, на мой взгляд, достаточно сбалансировано... Сегодня сложился такой общественный договор, который, на мой взгляд, нарушать нельзя в течение ближайших 15-20 лет. И вообще к этому вопросу не стоит даже возвращаться. То есть у нас установлен пенсионный возраст, который менять в России не собираются сказала Бессараб

Ранее зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин заявил, что в Минтруде нет планов по новому повышению пенсионного возраста.