Депутат рассказала, что можно сделать для будущего благополучия Депутат Бессараб посоветовала работать официально и формировать сбережения

Москва28 апр Вести.Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что получение официальной зарплаты и формирование сбережений поможет обеспечить в дальнейшем достойную жизнь на пенсии. Об этом сообщает NEWS.ru.

Бессараб напомнила, что очень многое зависит от того, как именно работает человек – официально или же получает зарплату "в конверте".

Если думать о завтрашнем дне, о будущем и откладывать, например, с программой долгосрочных сбережений, то можно будет прожить на одну только пенсию. Вопрос в том, как мы к ней готовимся считает депутат

По ее данным, в настоящее время почти 50% самозанятых, то есть свыше 7 млн человек, больше нигде не работают. Из них добровольно формируют пенсионные накопления только 550 тысяч человек, уточнила Бессараб.

Депутат добавила, что в будущем никто не останется без пособия, но социальная пенсия (данную выплату получают граждане, у которых нет страхового стажа или его недостаточно) позволит просто делать необходимые траты, а не жить так, как хочется представить.

Ранее в Госдуме раскрыли детали графика выплат майских пенсий.