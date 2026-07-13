Россиянам рассказали, как увеличить размер будущей пенсии Иванова-Швец: будущую пенсию можно увеличить через корпоративные программы

Москва13 июл Вести.Размер будущей пенсии граждане могут увеличить с помощью корпоративных пенсионных программ, программы долгосрочных сбережений или получая высокую зарплату, гарантирующую повышенные пенсионные баллы, сообщило РИА Новости со ссылкой на доцента Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

Есть несколько способов увеличения размера будущей пенсии. Например, можно работать в компании, где есть корпоративные пенсионные программы. Тогда на будущую пенсию будут идти не только накопления в Социальный фонд, но и средства, которые будут копиться на личном счете от работодателя отметила эксперт

Самостоятельно "вырастить" будущую пенсию можно с помощью программы долгосрочных сбережений: к личным взносам гражданина государство добавит средства в рамках софинансирования. Кроме того, пояснила Иванова-Швец, можно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и делать туда отчисления по индивидуальному графику.

Однако самый простой способ по мнению эксперта – официальное трудоустройство с высокой зарплатой.