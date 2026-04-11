Эксперт Мошляк: дополнительный миллион к пенсии можно накопить через ПДС

Москва11 апр Вести.Граждане России со средним доходом имеют возможность накопить дополнительный миллион рублей к пенсии, ежемесячно откладывая по 2–3 тысячи рублей и участвуя в программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Об этом рассказал генеральный директор негосударственного пенсионного фонда "Будущее" Олег Мошляк в интервью РИА Новости.

Представим себе человека 37 лет с зарплатой порядка 100 тысяч рублей в месяц​​​. Если он будет откладывать хотя бы по две–три тысячи рублей ежемесячно, то с учетом софинансирования со стороны государства в течение 10 лет к своим 52 годам он накопит необходимый 1 миллион рублей привел пример Мошляк

Программа долгосрочных сбережений позволяет увеличивать накопления двумя способами: за счет инвестиционных процентов, которые начисляет фонд, и благодаря государственной поддержке.

Первые 10 лет государство увеличивает взносы участников программы в зависимости от их дохода.

Размер господдержки варьируется в зависимости от дохода: при заработной плате до 80 тысяч рублей в месяц взносы удваиваются. При доходе от 80 до 150 тысяч рублей государство добавит 50% от внесенной суммы. Если доход превышает 150 тысяч рублей, то господдержка составляет 25%.

Мошляк отметил, что в программу можно перевести пенсионные накопления, сформированные за счет отчислений работодателей в период с 2002 по 2013 год. Проверить наличие таких средств можно, воспользовавшись порталом "Госуслуги".

Кроме этого, эксперт напомнил о возможности накопления через корпоративные пенсионные программы (КПП), которые действуют на некоторых предприятиях.

Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков посоветовал формировать пенсионные накопления при доходе выше прожиточного минимума.

При этом эксперт подчеркнул, что важна не сумма отложенных средств, а регулярность таких накоплений.