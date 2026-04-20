Москва20 апр Вести.Число пенсионных баллов можно повысить благодаря официальной работе, отсрочке выхода на пенсию и учету определенных периодов жизни. Об этом в разговоре с RT рассказал сенатор Игорь Мурог.

Он подчеркнул, что главным условием для накопления пенсионных баллов является официальное трудоустройство с "белой" зарплатой: чем больше официальный заработок, тем выше сумма страховых взносов в Социальный фонд и, соответственно, больше баллов.

Также дополнительные коэффициенты можно получить, если отложить оформление пенсии. Например, при отсрочке на пять лет количество баллов возрастает примерно в 1,45 раза, а фиксированная часть выплаты увеличивается более чем на треть, добавил сенатор.

Кроме того, по его словам, баллы начисляются за так называемые нестраховые периоды — службу в армии, уход за детьми, а также за инвалидами и пожилыми людьми.

Ранее также сообщалось, что в 2026 году можно докупить пенсионные баллы по 65 600 рублей.