Москва10 маяВести.При перерасчете 1 августа работающим пенсионерам добавят дополнительные баллы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), максимальное количество которых составит 3. Стоимость каждого балла составляет 156,76 рубля, сообщил ТАСС со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлию Финогенову.
После перерасчета пенсия будет увеличена на фактическое число ИПК, начисленных пенсионеру, но не более трехсказала эксперт
Она уточнила, что перерасчет в данном случае осуществляется автоматически.