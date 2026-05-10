Эксперт Финогенова: пенсия после перерасчета вырастет минимум на 156,76 рубля

Москва10 мая Вести.При перерасчете 1 августа работающим пенсионерам добавят дополнительные баллы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), максимальное количество которых составит 3. Стоимость каждого балла составляет 156,76 рубля, сообщил ТАСС со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлию Финогенову.

После перерасчета пенсия будет увеличена на фактическое число ИПК, начисленных пенсионеру, но не более трех сказала эксперт

Она уточнила, что перерасчет в данном случае осуществляется автоматически.