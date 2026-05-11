Эксперт рассказала, какой должна быть зарплата пенсионера для максимального ИПК Эксперт Финогенова: пенсионер должен получать 74 475 рублей для максимума ИПК

Москва11 мая Вести.Чтобы при пересчете 1 августа получить максимальные три балла индивидуального пенсионного капитала (ИПК), работающий пенсионер должен получать не менее 74 475 рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлию Финогенову.

В нынешнем году стоимость ИПК составляет 156,76 рубля. Таким образом, с учетом того, что три - максимальное число баллов, получить их можно при зарплате от 74 475 рублей написали в агентстве

Пенсия при этом увеличится на 470,28 рубля.

Ранее сообщалось, что прибавка к пенсии в июне ожидает тех, кому в мае исполнится 80 лет, а также пенсионеров, у которых появились иждивенцы, получивших I группу инвалидности и тех, кто уволился с работы.