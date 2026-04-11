Россияне без баллов для страховой пенсии могут получить накопления единовременно

Москва11 апр Вести.Отдельные категории россиян могут получить свои пенсионные накопления не ежемесячными выплатами, а единовременно.

Основатель проекта "Слово" Сергей Маликов в интервью агентству “Прайм” объяснил, кто имеет право на такую выплату.

Получить все пенсионные накопления сразу смогут те, у кого размер накопительной пенсии окажется меньше 10% от величины прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 16 288 рублей. Если расчетная ежемесячная выплата составляет менее 1 628,8 рубля, то все накопления можно забрать объяснил собеседник агентства

Кроме того, право на единовременную выплату имеют те, кто достиг пенсионного возраста, но не набрал необходимого стажа или баллов для выплаты страховой пенсии.

В 2026 году максимальная сумма, которую можно получить единовременно, составляет примерно 440 тысяч рублей.

Если пенсионные накопления формировались за счет дополнительных взносов, например, по программе софинансирования или маткапитала, то граждане могут получать срочные выплаты в течение 10 лет.

Для оформления выплаты можно подать заявление через портал "Госуслуги", личный кабинет на сайте Социального фонда России (СФР) или напрямую в фонде, где формировались накопления.

23 марта глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил об обсуждении в России инициативы автоматического перевода пенсионных накоплений россиян из СФР в программу долгосрочных сбережений (ПДС).