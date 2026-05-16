Россиянам рассказали, кто может получить пенсионные накопления на руки Балынин: пенсионные накопления можно получить единовременно при ряде условий

Москва16 мая Вести.Получить пенсионные накопления единовременно граждане могут только при ряде условий: если размер выплат не превышает 439 776 рублей и при достижении получателями возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины). Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с РИА Новости.

По словам экономиста, право на получение выплаты из пенсионных накоплений россияне получают при достижении пенсионного возраста, который действовал в 2018 году — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Однако получить их единой суммой можно, только если размер ежемесячной накопительной пенсии составляет не более 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера (16 288 рублей в 2026 году).

Таким образом, для получения пенсионных накоплений единой суммой размер выплаты накопительной пенсии в месяц должен быть не более 1 628,8 рубля, то есть общая сумма на балансе должна быть меньше или равна 439 776 тысячам рублей, уточнил Балынин.

Если же накопления окажутся больше установленного лимита (например, 485 тысяч рублей), то гражданину назначат пожизненную ежемесячную пенсию - в данном случае она составит 1796 рублей в месяц одчеркнул эксперт

Ранее стало известно, что в июне некоторые граждане РФ получат пенсии досрочно из-за длинных выходных по случаю Дня России (12 июня).