Россиянам могут предложить копить вторую пенсию с помощью работодателей "Ведомости": НПФ выступили за создание второго уровня пенсионных накоплений

Москва29 мая Вести.Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предложили сформировать в России второй уровень пенсионных накоплений, который позволит гражданам формировать дополнительные пенсионные сбережения.

Об этом в интервью газете "Ведомости" рассказал председатель совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадий Недбай.

По его словам, такая система должна охватывать не только сотрудников крупных компаний, но и самозанятых, индивидуальных предпринимателей, а также работников с частичной занятостью.

При этом государственная пенсия останется базовым уровнем, покрывая около 25–30% прежнего дохода, а остальное будет обеспечиваться за счет корпоративных и личных накоплений.

Представитель Минфина России сообщил изданию, что конкретные предложения по этому вопросу в ведомство пока не поступали, но там поддерживают развитие корпоративных пенсионных программ (КПП).

В материале отмечается, что в настоящее время второй уровень пенсионных накоплений существует в ряде развитых стран. Например, в Швейцарии действует обязательная пенсионная система, регулируемая федеральным законом. Взносы зависят от возраста: от 7% для лиц 25–34 лет до 18% для тех, кому 55–65 лет. Накопленные средства инвестируются пенсионными фондами и конвертируются в пенсию при выходе на заслуженный отдых.

В Финляндии также действует обязательное профессиональное страхование: работники платят от 4,1% до 5,2% от зарплаты в зависимости от возраста.

В России с 2014 года обсуждалась идея индивидуального пенсионного капитала, которая 10 лет спустя привела к запуску программы долгосрочных сбережений (ПДС) — добровольной программы с частичным софинансированием от государства. За два года в нее привлечено более 717 миллиардов рублей, а число участников достигло 10,5 миллиона человек.

Председатель совета директоров НПФ "Будущее" Галина Морозова в разговоре с изданием отметила, что модель второго уровня пенсионных накоплений безальтернативна в долгосрочной перспективе. Собеседница газеты подчеркнула, что демографические тренды, такие как старение населения и сокращение числа работающих на одного пенсионера, ограничивают возможности солидарной системы.

Морозова также указала, что выплаты в рамках такой программы должны осуществляться только в форме пожизненной пенсии, чтобы решать задачу замещения дохода, а не разовой выплаты.

Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал идею смешанной модели, при которой государственная пенсия остается базовой социальной гарантией, а дополнительный доход формируется за счет корпоративных и личных накоплений.

Парламентарий отметил, что для комфортной жизни на пенсии коэффициент замещения должен быть не менее 40%, чего невозможно достичь только за счет социальной пенсии.

Руководитель страховой группы и НПФ Совкомбанка Игорь Лаппи добавил, что участие в пенсионных программах является важным экономическим инструментом для бизнеса. Корпоративные пенсии повышают лояльность сотрудников, снижают текучесть кадров и помогают удерживать квалифицированных специалистов, пояснил эксперт.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич отметил, что взносы в КПП также позволяют бизнесу экономить на налогах, сокращая налог на прибыль и избегая страховых взносов, что может экономить до 30% по сравнению с практикой выплаты премий.

Ранее в Банке России обратили внимание на низкий интерес со стороны молодежи к ПДС.