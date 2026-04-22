Москва22 апр Вести.Сбор налогов в России во многом зависит от трудоспособного населения, поэтому в ближайшее время фискальная система может столкнуться с серьезными трудностями из-за старения активной части граждан.

К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве и Института социально-экономических проблем народонаселения РАН. С их исследованием ознакомились "Ведомости".

По мнению экспертов, в ближайшее время властям придется модернизировать фискальную систему. В исследовании говорится, что увеличение доли граждан старше 65 лет приведет к увеличению социальных расходов.

Средние возрастные группы (30–50 лет) сейчас обеспечивают более 60% налоговых поступлений (НДФЛ, НДС и акцизы, социальные взносы), подсчитали авторы на основе данных ФНС за 2024 год отмечает издание

При этом треть поступлений приходится на группу в возрасте от 30 до 40 лет – 29,1%. На граждан же старше 50 – 20,3%.

Для пожилых людей эксперты предлагают ввести налоговые стимулы. Они должны подтолкнуть людей к продолжению трудовой деятельности, даже если они подошли к пенсионному возрасту.

