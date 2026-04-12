Москва12 апр Вести.Более 35% россиян хотели бы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Чаще всего участники опроса в качестве желаемой пенсии указывали 50 тысяч рублей. Такой ответ дали 35,4% респондентов отметили в исследовании

Еще 14,6% считают достойной пенсию в 75 тысяч рублей, 20,7% готовы на 100 тысяч рублей, 13,6% хотели бы получать 150 тысяч рублей. Число в 200 тысяч рублей назвала 4,1% отпрошенных, а 7,3% заявили, что хотели бы больше 200 тысяч.

При этом 4,3% граждан сообщили, что им хватило бы 25 тысяч рублей.

Таким образом, средний размер желаемой пенсии составил 97 580 рублей.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия в двенадцати регионах России превысила 30 тыс. рублей.