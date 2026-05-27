Экономист Балынин рассказал, у кого из россиян будет две пенсии Экономист Балынин пояснил, что ряду россиян положены сразу две пенсии

Москва27 мая Вести.Россиянам, работавшим в Минобороны, МВД, ФСБ и ряде других органов власти, а затем перешедшим на гражданскую службу, положены две пенсии, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Лица, которым назначена пенсия по линии Минобороны России, МВД России, Федеральной службы безопасности и ряда других органов власти, очень часто продолжают свою трудовую деятельность в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы, а соответственно, и формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости пояснил он изданию Газета.Ru

Он напомнил, что в 2026 году для получения страховой пенсии действуют следующие условия: 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, достижение общеустановленного пенсионного возраста. При выполнении этих условий страховая пенсия будет назначена мужчинам 1962 года рождения и женщинам 1967 года рождения.

Для реализации своего права на назначение второй пенсии необходимо обратиться лично с заявлением в Социальный фонд России, МФЦ, по почте или через портал "Госуслуги".

Эксперт добавил, что на страховую пенсию, назначенную в качестве второй, распространяются и индексации, и осуществляемая каждый год в августе беззаявительная корректировка, которая распространяется на работающих пенсионеров.

Никаких заявлений для перерасчета подавать не нужно – все будет сделано автоматически.