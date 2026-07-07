В ГД рассказали, кто может получить накопительную часть своей пенсии Депутат Чаплин: часть россиян может получить накопительную часть своей пенсии

Москва7 июл Вести.В 2026 году в России есть возможность получить накопительную часть пенсии – средства, которые формировались за счет отчислений работодателей до 2014 года, добровольных взносов граждан, средств материнского капитала и инвестиционного дохода. Однако такая опция доступна не всем, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT.

Право на накопительную пенсию возникает у мужчин с 60 лет и у женщин с 55 лет. При этом наличие права на страховую пенсию не обязательно – накопительную можно получить, даже если не хватает стажа или пенсионных баллов уточнил он

Парламентарий напомнил, что существует три формы выплат накопительной части пенсии. Первая – единовременная. Ее назначают в случае отсутствия у гражданина необходимого стажа или баллов, либо если расчетный размер ежемесячной накопительной пенсии составляет 10% от прожиточного минимума пенсионера или даже меньше.

Вторая форма – накопительная пенсия, то есть ежемесячная пожизненная выплата. Она назначается в случае, если расчетный размер превышает порог 10% прожиточного минимума.

Третья форма предполагает перечисление накопительной части пенсии в течение определенного срока. Период выплаты определяет сам россиянин, но он не должен быть менее 10 лет. Такой способ доступен участникам программы софинансирования и тем, кто направил маткапитал на пенсию.

Максимальная сумма для единовременной выплаты в 2026 году – около 440 тыс. рублей. Подать заявление нужно туда, где хранятся накопления: в Социальный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд. Это можно сделать через личный кабинет на "Госуслугах", сайте СФР или НПФ либо лично в офисе добавил Чаплин

Он уточнил, что заявление будут рассматривать в течение месяца. Если выплата будет одобрена, ее перечислят в течение 30-60 дней после принятия решения.

Особая категория россиян – участники программы долгосрочных сбережений. По словам собеседника издания, они могут получить свои накопления по достижении 55 или 60 лет либо через 15 лет участия в программе. Второй случай предполагает возможность забрать всю сумму сразу без ограничений.

Кроме того, напомнил депутат, накопления можно унаследовать. Такая опция доступна только если гражданин умер до назначения ему выплаты. Получить ее имеют право правопреемники по заявлению или по закону, дети усопшего, супруг или родители.

Для этого нужно обратиться в СФР или НПФ в течение шести месяцев со дня смерти подчеркнул Чаплин

Парламентарий посоветовал заранее проверить сумму накоплений. Это можно сделать, запросив выписку через "Госуслуги" или в МФЦ.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал об обновленных правилах, регулирующих перечень документов, требуемых для назначения пенсионных выплат.