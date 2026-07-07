Москва7 июл Вести.С 7 июля в России начинают действовать обновленные правила, регулирующие перечень документов, требуемых для назначения пенсионных выплат, сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в комментарии РИА Новости.

По словам эксперта, основной целью данного нововведения является повышение комфорта граждан в процессе оформления пенсий. Балынин подчеркнул, что принятые изменения ориентированы в первую очередь на обеспечение большей доступности и удобства для россиян при осуществлении их конституционного права на пенсионное обеспечение.

Эксперт также уточнил, что новые положения затрагивают все виды пенсионных выплат – страховые, накопительные и государственные, а также влияют на расчет размера фиксированной части страховой пенсии.

По словам Балынина, центральным элементом нововведений является автоматизация процедур. Так, Социальный фонд РФ теперь будет осуществлять запрос сведений о трудовом стаже и уровне дохода граждан напрямую через Единую цифровую платформу.

Он добавил, что предоставление дополнительных документов потребуется исключительно в тех случаях, когда необходимая информация отсутствует в государственных информационных системах, например, для подтверждения трудового стажа до 2002 года. В ситуациях же, когда все данные уже интегрированы в государственные базы, для оформления пенсии будет достаточно предъявить только паспорт и СНИЛС, подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что Минтруд России обновил порядок назначения пенсий.