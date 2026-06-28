С 1 июля Соцфонд начнет перечислять пособия без заявлений Соцфонд перейдет на беззаявительный порядок выплат с 1 июля

Москва28 июн Вести.С 1 июля Социальный фонд России начнет рассчитывать отдельные выплаты напрямую по данным индивидуального лицевого счета граждан, без необходимости запрашивать сведения у работодателей. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

С 1 июля 2026 года процесс становится еще более автоматизированным и приоритетно основывается на данных, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Повторно предоставлять сведения, ранее учтенные в системе Социального фонда России, не требуется цитирует Игоря Балынина РИА Новости

Нововведения затронут оплату больничных листов, декретные выплаты, ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 18 месяцев, а также разовые выплаты при появлении в семье новорожденного. По словам эксперта, теперь Соцфонд будет опираться на данные, уже хранящиеся в системе. Если каких-то сведений не хватит, фонд самостоятельно обратится к работодателю.

Балынин отметил, что это продолжение реформы системы соцобеспечения, начатой в 2022 году. Нововведение призвано упростить общение людей с государственными органами – теперь ведомство будет использовать уже имеющуюся информацию без лишних запросов.