С 1 августа самозанятые впервые смогут получить выплаты по больничным Самозанятые смогут получить выплаты по больничным с 1 августа

Москва1 авг Вести.Самозанятые граждане России, подключившиеся к программе добровольного страхования в начале года, с 1 августа смогут получить первые выплаты по больничным листам. Об этом РИА Новости сообщил младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко.

Программа стартовала в январе 2026 года, и для получения пособия необходимо производить взносы не менее шести месяцев. Таким образом, первые участники уже имеют право на страховые выплаты.

Размер пособия зависит от суммы уплаченных добровольных взносов в Социальный фонд — в среднем за день больничного можно получить от 1,7 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Как уточнили ранее в Соцфонде, итоговая сумма определяется выбранной страховой суммой (35 тыс. или 50 тыс. рублей), а также продолжительностью стажа и периода участия в программе.

В ближайшее время Минтруд планирует проработать вопрос о расширении перечня страховых случаев для самозанятых, чтобы сделать программу более привлекательной и доступной