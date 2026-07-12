Москва12 июл Вести.Самозанятые россияне с 1 января 2026 года могут оформить оплачиваемый больничный лист, если зарегистрируются в Социальном фонде и начнут платить страховые взносы. Об этом напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в комментарии NEWS.ru.

Для этого, как указал Чаплин, нужно заключить договор через приложение "Мой налог", "Госуслуги" или лично в отделении СФР. Он указал, что право на пособие возникает после шести месяцев регулярной уплаты взносов.

Размер взносов зависит от выбранной страховой суммы: 35 тыс. или 50 тыс. рублей — ежемесячный платеж составит 1344 или 1920 рублей соответственно объяснил собеседник издания

Сумма пособия, как объяснил Чаплин, зависит от трех факторов — это средний заработок за два предыдущих года, страховой стаж и продолжительности болезни.

По словам парламентария, размер пособия напрямую зависит от страхового стажа. Так, при стаже до пяти лет выплачивается 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%, свыше восьми лет - 100%. Если у человека стаж меньше полугода или не было заработка в расчетном периоде, то пособие будет рассчитано по МРОТ.

Оформление больничного в 2026 году происходит только в электронном виде через систему электронных листков нетрудоспособности. Врач открывает ЭЛН в лицензированном медучреждении, данные автоматически поступают в Социальный фонд и работодателю объяснил Чаплин

Отслеживать статус больничного россиянин может в личном кабинете на "Госуслугах". Депутат отметил, что первые три дня болезни сотрудника компенсирует работодатель, остальные дни — Социальный фонд. Исключение составляют только больничные по уходу за ребенком, беременности и родам, травмам на производстве, которые с первого дня оплачиваются за счет СФР.

С 1 января 2026 года в России проходит эксперимент по добровольному страхованию на случай нетрудоспособности самозанятых. Согласно закону, право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникает через шесть месяцев непрерывных взносов. Таким образом, пользоваться оплачиваемым больничным оформившие самозанятость россияне могут с 1 июля текущего года.