В ГД рассказали, что с 1 июля больничные и детские пособия рассчитывают по ИЛС

С 1 июля в РФ по-новому рассчитывают больничные и детские пособия В ГД рассказали, что с 1 июля больничные и детские пособия рассчитывают по ИЛС

Москва4 июл Вести.Соцфонд с 1 июля напрямую по индивидуальному лицевому счету (ИЛС) рассчитывает пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет и единовременные выплаты при рождении ребенка. Об этом ТАСС рассказал член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он пояснил, что раньше Соцфонд после наступления страхового случая направлял запрос работодателю и ждал справку о заработке.

Теперь сведения о ваших доходах уже лежат на лицевом счете, потому что работодатель передает их в фонд в рамках регулярной отчетности. Эти данные берут первым делом, а к бухгалтерии обращаются лишь тогда, когда в счете чего-то не хватает сказал Говырин

В случае оформления электронного больничного выплата может поступить в течение 10 рабочих дней, причем ни сотрудник, ни работодатель не должны собирать дополнительные бумаги, добавил он.

При этом сама формула расчета пособий осталась прежней - выплаты по временной нетрудоспособности, беременности и родам и в связи с больничным по уходом за больным ребенком считаются по среднему заработку за два предыдущих календарных года с учетом работы у других работодателей, отметил Говырин. При этом, обратил внимания парламентарий, суммы в 2026 году выросли в связи с ростом МРОТ и предельной базы страховых взносов.

Депутат посоветовал заранее проверить лицевой счет через "Госуслуги" и убедиться, что весь заработок отражен корректно.